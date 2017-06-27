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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 08:15

Завершены поиски 16-летней челябинки, пропавшей в Парковом 10 дней назад


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пропавшая в челябинском Парковом 16-летняя школьница возвращена домой живой и невредимой – все 10 дней, пока ее искали, девочка отсиживалась у друзей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 26 июня, пропажей 16-летней школьницы, которую десять дней искали родители, волонтеры и полиция, заинтересовался Следственный комитет. Девочка ушла из квартиры в Парковом якобы к бабушке 16 июня и пропала. Как выяснилось, исчезновению предшествовала ссора с тетей, которая запретила ей ехать на базу с компанией.

«Совместно с полицией мы начали проверочные мероприятия и решили проверить квартиру друзей пропавшей в Калининском районе. Там девочка и оказалась. Пояснила, что просто не хотела возвращаться домой. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Школьницу вернули домой», – рассказал замруководителя СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Александр Есипов.

Напомним, накануне 25 июня в Челябинске отыскали еще одну девочку-«потеряшку», которой 14 лет. Школьница ушла утром из дома и пропала. Мать обратилась в полицию. Инспекторы ПДН нашли подростка на территории садового участка, принадлежащего ее семье.

Между тем, поиски 10-летнего Ивана Котова в Каслях до сих пор продолжаются.

Ольга Плеханова 

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Теги: парковый, пропала девушка, новости челябинска, поиск детей
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