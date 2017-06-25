Штаб «Легион-СПАСа» прекращает работу в Каслях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Легион-СПАС» прекращает работу в Каслях 25 июня – с понедельника, 26-го, штаб по поискам Ивана Котова, работавший в школе № 25, будет закрыт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Тех, кто предоставлял волонтерам в помощь свои вещи, просят забрать их до 16.00 воскресенья. С понедельника штаб закрыт. Всем – спасибо огромное за помощь и участие», – говорится в сообщении.

Еще сегодня, 25 июня, нужны волонтеры для работы в лесу. Сбор в штабе в 10.00. Репелленты и вода есть, поисковиков просят по возможности взять с собой хлопчатобумажные носки.

С завтрашнего дня поисками Вани займутся только профессионалы. «Поиски мальчика будут продолжаться, но пока необходимость в помощи волонтеров отпадает. При изменении обстановки штаб вновь возобновит свою работу», – рассказали в «Легион-СПАСе».

Напомним, Иван Котов 2006 года рождения пропал, по словам родителей, 14 июня, уехав на велосипеде в библиотеку. До настоящего времени о местонахождении мальчика ничего неизвестно. 15 июня к его поискам приступили волонтеры. Сейчас в поисках ребенка задействованы силы МЧС, полиции, Следственного комитета; осматриваемая площадь уже превысила 200 кв. километров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» – в Касли стянуты лучшие следователи нескольких отделов СУ СКР по Челябинской области, которые начали сплошные допросы соседей семьи пропавшего мальчика.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, просят сообщить в ближайшее отделение полиции, а также по телефонам: 8 (351-49) 2-21-44, 8 (351) 268-80-14 или 02.