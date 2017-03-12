В Южноуральске найден школьник, поджегший венки на мемориале ВОВ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Южноуральска (Челябинская область) нашла подростка, который в минувшую субботу поджег венки на мемориале памяти «Вечный огонь», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установлены два товарища 2004 и 2005 годов рождения: старший причастен к возгоранию венков, младший просто наблюдал за происходящим. В настоящее время с мальчиками работают сотрудники по делам несовершеннолетних, выясняются причины и обстоятельства случившегося», – сообщила старший инспектор ПДН Межмуниципального отдела МВД «Южноуральский» Татьяна Кульбякина.

По ее словам, «к подросткам будут применены меры профилактического характера, в суд планируется направить ходатайство о помещении поджигателя в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей».

Напомним, днем 11 марта подростки подожгли венки на мемориале «Вечный огонь» – пламя повредило одну из трех фотографий солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.