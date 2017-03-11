В Южноуральске подростки подожгли венки на мемориале «Вечный огонь»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) подростки подожгли венки на мемориале «Вечный огонь» – пламя повредило одну из трех фотографий солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествие случилось сегодня, 11 марта, около трех часов дня.

«Двое мальчиков в возрасте около 12-ти лет совершили поджог венков, стоящих на мемориале памяти "Вечный огонь". Пламя повредило одну из трех фотографий солдата Великой Отечественной войны», – рассказала старший инспектор ПДН Межмуниципального отдела МВД «Южноуральский» Татьяна Кульбякина.

Она обратилась к жителям города, владеющим любой информацией о подростках, обратиться в дежурную часть полиции. Кроме того, Кульбякина призвала разыскиваемых школьников и их родителей добровольно прийти в отдел и рассказать, что произошло. В МВД не исключают, что возгорание венков произошло случайно.