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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 марта 2017 года, 18:28

В Южноуральске подростки подожгли венки на мемориале «Вечный огонь»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) подростки подожгли венки на мемориале «Вечный огонь» – пламя повредило одну из трех фотографий солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествие случилось сегодня, 11 марта, около трех часов дня.

«Двое мальчиков в возрасте около 12-ти лет совершили поджог венков, стоящих на мемориале памяти "Вечный огонь". Пламя повредило одну из трех фотографий солдата Великой Отечественной войны», – рассказала старший инспектор ПДН Межмуниципального отдела МВД «Южноуральский» Татьяна Кульбякина.

Она обратилась к жителям города, владеющим любой информацией о подростках, обратиться в дежурную часть полиции. Кроме того, Кульбякина призвала разыскиваемых школьников и их родителей добровольно прийти в отдел и рассказать, что произошло. В МВД не исключают, что возгорание венков произошло случайно.

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Теги: вандализм, новости южноуральска, новости челябинска, осквернение памятника
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