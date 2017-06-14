В Верхнем Уфалее пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) полицейские выясняют обстоятельства стрельбы на улицах города – задержан 51-летний местный житель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, стрельба произошла в ночь на 14 июня. Граждане звонили в дежурную часть полиции с улиц Бажова, 8 Марта и Хохрякова.

«На место происшествия выдвинулись наряды наружных служб и следственно-оперативная группа, которым удалось задержать и обезвредить стрелявшего. Им оказался ранее не судимый мужчина 1966 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Дебошир стрелял из карабина «Сайга-410». Установлено, что разрешение на оружие у него имеется.

В настоящее время возбуждено дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), решается вопрос об избрании меры пресечения, выясняются все обстоятельства произошедшего.