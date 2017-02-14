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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 16:54

НУЖНА ПОМОЩЬ. В Сосновском районе ищут молодую мать, пропавшую неделю назад


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сосновском районе (Челябинская область) объявлена в розыск жительница Рощино – 26-летняя девушка ушла из дома неделю назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местный отдел МВД.

«Без вести пропавшая Плеханова Юлия Владимировна 1990 года рождения ушла из дома 8 февраля 2017 года, до настоящего времени ее местонахождение не установлено», – рассказали в полиции, добавив, что у «потеряшки» есть ребенок и что она ранее уходила из дома.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные. Была одета в коричневые джинсы, черные сапоги, кроличью шубу серого цвета.

Всех, кто знает, где может находиться девушка, просят сообщить в ОМВД по Сосновскому району по телефонам: 8 (351-44) 5-23-99 (розыск) или 3-20-33 (дежурная часть).

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Теги: розыск, нужна помощь, новости сосновского района
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