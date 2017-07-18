В Миассе иномарка после столкновения едва не влетела в остановку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два человека пострадали в результате столкновения иномарок в Миассе (Челябинская область) – одна из машин после удара едва не влетела в автобусный остановочный комплекс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отдела пропаганды ГИБДД города, авария произошла на Тургоякском шоссе.

«Женщина-водитель, управляя Hyundai Solaris, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге слева Kia Sportage», – говорится в сообщении.

От удара последний автомобиль вылетел на край автобусной остановки.

В результате ДТП водитель Hyundai 1983 года рождения и 40-летний пассажир Kia получили телесные повреждения. Их тяжесть в сообщении не уточняется.