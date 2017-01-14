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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 14 января 2017 года, 13:25

В Магнитогорске маршрутка сгорела после столкновения с легковушкой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) маршрутка полностью выгорела после столкновения с легковушкой – в микроавтобусе вспыхнул газовый баллон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

В пятницу, 13 января, в 10.03 на Белорецком шоссе, 17 возле одного из автоцентров города столкнулись следовавшая по маршруту № 15  «ГАЗель-Луидор» и Mazda.

От удара микроавтобус загорелся. В момент аварии в салоне маршрутки пассажиров не было.

Водителей иномарки и «ГАЗели» осмотрели прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи, от госпитализации участники ДТП отказались.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС региона,  в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.

Фото Алены Порш

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Теги: дтп с маршруткой, возгорание автомобиля, новости магнитогорска
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