В ДТП на М-5 под Чебаркулем погибли 4 человека

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркульском районе устанавливаются обстоятельства страшной аварии, которая унесла жизни четырех человек, – в «ГАЗели», попавшей под большегруз, выжила только 10-летняя девочка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла в четверг, 20 июля, около восьми часов вечера на 1 796 километре автодороги Москва – Челябинск, в районе Малковского перекрестка.

По предварительным данным, 57-летний водитель «ГАЗели» при повороте налево не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузным автомобилем Volvo Tracks.

По данным местной Госавтоинспекции, в момент столкновения в микроавтобусе находилась семья из пяти человек, супруги с двумя детьми и 20-летним племянником. Они возвращались домой, в Ингушетию, из Казахстана.

В результате аварии погибли водитель, его супруга 1967 года рождения, их племянник и 14-летний сын. Выжила только девочка, она остается в реанимации. Ее состояние оценивается, как тяжелое.

В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 7 июля крупная авария произошла в Башкирии: погибли пять человек, в том числе в одной из машин – четыре члена семьи из Магнитогорска, выжила только шестилетняя девочка.