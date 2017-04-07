В Челябинске выявлена лаборатория по производству мефедрона

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Металлургическом районе Челябинска ликвидирована нарколаборатория, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ совместно с коллегами из Челябинской области в одной из квартир дома 6 по улице Пятницкого выявлена лаборатория по производству синтетического наркотического средства», – сообщает пресс-центр полиции.

У 38-летнего хозяина квартиры изъято около 13 граммов мефедрона, который он изготовил и хранил с целью последующего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.