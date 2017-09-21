В Аше без света остались 30 тыс. жителей
Днем 21 сентября без электроснабжения остались порядка 30 тыс. жителей Аши (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «Челябэнерго».
«В 14.21 произошел сбой в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ "Амет – Симская-1 и 2ц". Причины происшествия выясняются. Обесточенными остались одна подстанция филиала "МРСК Урала" – "Челябэнерго" и четыре потребительских подстанции. Причины произошедшего выясняются», – сообщили в компании.
Сотрудники филиала «Челябэнерго» прибыли на место аварии для осмотра оборудования. Началось переключение потребителей для восстановления электроснабжения. Свет в дома горожан поступит в ближайшее время.