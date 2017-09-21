В Аше без света остались 30 тыс. жителей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Днем 21 сентября без электроснабжения остались порядка 30 тыс. жителей Аши (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «Челябэнерго».

«В 14.21 произошел сбой в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ "Амет – Симская-1 и 2ц". Причины происшествия выясняются. Обесточенными остались одна подстанция филиала "МРСК Урала" – "Челябэнерго" и четыре потребительских подстанции. Причины произошедшего выясняются», – сообщили в компании.

Сотрудники филиала «Челябэнерго» прибыли на место аварии для осмотра оборудования. Началось переключение потребителей для восстановления электроснабжения. Свет в дома горожан поступит в ближайшее время.