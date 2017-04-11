18+ Убийцу человека, череп которого нашли сотрудники ЖКХ, ищут в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ищут убийцу человека, череп которого обнаружен на чердаке одного из домов в Ленинском районе, – от погибшего уцелели лишь зубы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жуткую находку сделали сотрудники Управляющей компании, проверявшие состояние чердака одного из домов на улице Машиностроителей. Коммунальщики обнаружили пакет, внутри которого оказался человеческий череп. Кому он принадлежал, предстоит выяснить следствию.

«Череп подвергся гнилостным изменениям, однако видимых повреждений на нем нет. Уцелела часть зубов. Эксперты затрудняются сходу сказать, сколько он там пролежал, а также установить пол погибшего. Поэтому находка передана на исследование», – рассказал руководитель СО по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по региону Константин Правосудов.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Устанавливается личность покойного.

Ольга Плеханова