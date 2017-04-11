Человеческий череп найден на чердаке дома в Челябинске
В Челябинске на чердаке дома нашли человеческий череп – по данному факту было возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.
Череп в пластиковом пакете был обнаружен днем 9 апреля 2017 года на чердаке дома по улице Машиностроителей в Ленинском районе.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Сейчас устанавливается личность потерпевшего и граждан, причастных к совершению преступления.