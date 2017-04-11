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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 16:19

Человеческий череп найден на чердаке дома в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске на чердаке дома нашли человеческий череп – по данному факту было возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления. 

Череп в пластиковом пакете был обнаружен днем 9 апреля 2017 года на чердаке дома по улице Машиностроителей в Ленинском районе.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас устанавливается личность потерпевшего и граждан, причастных к совершению преступления.

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Теги: череп, ленинский район, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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