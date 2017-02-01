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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 12:24

УАЗ Patriot остался без крыши, врезавшись в грузовик под Миассом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства крупной аварии с участием УАЗ Patriot и МАЗа – водитель отечественного внедорожника госпитализирован с тяжелыми переломами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на инспектора пропаганды городской ГИБДД Дарью Луневу.

Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января, на 14-м километре автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым.

«Установлено, что 32-летний водитель УАЗа, житель Миасса при невыясненных обстоятельствах выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезался в МАЗ-5336 под управлением жителя Первоуральска (Свердловская область) 1971 года рождения. В результате ДТП водитель УАЗа получил серьезные травмы – ушибы и переломы, в том числе грудной клетки – и был госпитализирован.

Шофер большегруза не пострадал.

Добавим, что водительский стаж миассца составляет 17, жителя Первоуральска – 29 лет.

По факту аварии проводится проверка.

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Теги: новости миасса, дтп на трассе, дтп с грузовиком
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