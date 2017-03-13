У жительницы Миасса изъято 150 граммов мощного опиоидного анальгетика

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) у местной жительницы полицейские изъяли наркотическое средство карфентанил массой около 150 граммов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудниками отдела ОМВД по Миассу и регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков при попытке сбыта 50 граммов карфентанила задержана местная жительница», – сообщили в пресс-службе МВД.

При проведении обыска по месту ее жительства было изъято еще около 100 граммов этого же наркотика.

По данному факту возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Женщина водворена в изолятор.

В пресс-службе полиции уточнили, что воздействие этого наркотического средства на организм человека начинается с микрограмма, он обладает способностью даже при однократном употреблении вызывать психическую и физическую зависимость. При передозировке смерть может наступить от остановки сердца либо от паралича дыхательных путей.