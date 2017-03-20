18+ Трупы двух мужчин со шприцами нашли в подъезде на ЧТЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух молодых мужчин, трупы которых нашли в своем подъезде жители одного из домов в Тракторозаводском районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 19 марта, утром в подъезде одного из домов по улице Горького горожане обнаружили трупы двух мужчин 29 и 30 лет. Рядом с покойниками лежали шприцы. На место вызвали полицию.

«Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тел не обнаружено. Трупы направлены на судмедэкспертизу для установления точной причины гибели», – рассказал и.о. руководителя СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по региону Евгений Басарыгин.

По факту смерти двух человек проводится доследственная проверка. По одной из версий, погибшие употребляли наркотическое средство.

Напомним, в СМИ регулярно поступает информация о смерти людей после употребления наркотиков. Так в январе 2017 года трупы матери и ее друга в одной из квартир Паркового обнаружил шестилетний мальчик, а несколькими месяцами ранее жильцы жаловались на тела в подъезде. Кроме того, троица челябинцев также скончалась от передозировки в квартире на улице Мамина в районе ЧТЗ.

Ольга Плеханова