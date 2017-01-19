Шестилетний ребенок нашел 2 трупа в квартире в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух челябинцев – тела мужчины и женщины обнаружены в одной из квартир дома на Краснопольском проспекте (Курчатовский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления Владимира Шишкова.

«По предварительным данным, трупы 25-летней женщины и 29-летнего мужчины нашел утром в среду, 18 января, шестилетний сын умершей, который вышел на улицу и позвал случайного прохожего в квартиру. Оттуда взрослый позвонил в полицию. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В квартире найдены наркотические вещества и шприц», – рассказал Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мужчины и женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ребенок в настоящее время находится у бабушки.