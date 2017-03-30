16+ Супруги из Озерска разбились в ДТП с рейсовым автобусом под Аргаяшом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во время снегопада произошло смертельное ДТП с участием иномарки и микроавтобуса на трассе в Аргаяшском районе (Челябинская область) – погибла супружеская пара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 30 марта, около 11.30 на 61-м километре автодороги Долгодеревенское – Кыштым автомобиль Hyundai Accent выехал на встречку во время обгона и ушел в занос. Водитель не смог вернуть автомобиль на свою полосу, и иномарка врезалась в микроавтобус, следовавший по маршруту Челябинск – Аргаяш – Кыштым. В фургоне находилось пять пассажиров.

«В результате ДТП водитель Hyundai 1983 года рождения и его пассажирка скончались на месте от полученных травм. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Водитель иномарки за последний год привлекался за нарушение скорости только один раз. Имеет стаж с 2004 года», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что погибшие – супруги из Озерска. В настоящее время на месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. ДТП произошло в условиях снегопада.

Заторы из-за снегопада возможны на трассах Урала. Росавтодор призывает соблюдать бдительность и осторожность.

Ольга Плеханова,

фото УГИБДД по Челябинской области