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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 11:38

ВНИМАНИЕ. Заторы из-за снегопада возможны на федеральных трассах Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На федеральных дорогах Урала и Башкортостана сегодня, 30 марта, прогнозируются опасные метеорологические условия – соответствующее предупреждение выпустил Росавтодор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По информации Гидрометцентра, на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей ожидаются сильный снег, метель, на дорогах – снежный накат, ветер 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Дорожные предприятия принимают меры по обеспечению безопасного проезда, проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами, на спусках и подъемах организовано дежурство эвакуационной техники, отмечают в ведомстве.

«Призываем водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы спецтехники, задействованной на очистке трасс», – добавили в Росавтодоре.

Напомним, с 6.30 четверга, 30 марта, в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью введено ограничение движения транспортных средств на участке дороги Р-336 Оренбург – Орск, с 170 по 260 км.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01 или 101 (для всех мобильных операторов).

Как следует из бюллетеня опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды Гидрометцентра, 30 марта в Свердловской области сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, в Челябинской области – сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, ветер 18-23 м/с, 31 марта – снег, метель, ветер 15-20 м/с.

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