18+ Неизвестный на скутере расстрелял отца и сына в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) ищут килера, открывшего огонь по людям на улице в поселке Бажово, – один погиб, а второй в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 5 июля, днем на улице Урицкого. Неизвестный расстрелял двух мужчин. По предварительным данным, сына и отца. Первый пострадавший скончался на месте, а второго доставили на реанимобиле в больницу. Злоумышленник скрылся с места преступления на скутере.

«Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным издания «Знак», убитый – Иван Лушников, ранее судимый местный бандит.

Фото из группы Подслушано Копейск