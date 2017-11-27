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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 16:38

Спасатели сняли мальчика с водонапорной башни в Троицке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Троицкого спасотряда помогли 11-летнему ребенку спуститься с водонапорной башни – подростки проникли в заброшенное здание, а потом спрыгнули, оставив друга на высоте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в субботу, 25 ноября. Спасатели выезжали в район железнодорожного вокзала на заброшенную водонапорную башню. Школьники решили залезть на крышу, но не рассчитали свои силы. Внутри сооружения нет лестниц, но ребята все равно полезли наверх. Двое из них спрыгнули, а мальчик 2006 года рождения не решался сдвинуться с места. Прибывшие спасатели по приставной лестнице добрались до ребенка и спустили его.

Напомним, днем ранее, 24 ноября, бойцы Челябинской городской службы спасения сняли с 13 этажа высотки 16-летнюю школьницу

Теги: спасатели, новости троицка, поисково-спасательная служба челябинской области
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