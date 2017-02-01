Сотрудница челябинской пекарни застряла в тестораскаточной машине

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские спасатели достали руку сотрудницы пекарни из тестораскаточной машины – женщина получила серьезную травму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр городской службы спасения.

Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в помещении пекарни. Правая рука одной из сотрудниц попала между двумя металлическими валами тестораскатывательной машины. Травмированную конечность вытащить самостоятельно не получилось. На помощь женщине пришли спасатели. Пострадавшую обезболили, затем приступили к деблокации.

«С помощью инструментов мы разобрали боковые стенки тестораскаточной машины. Когда доступ к металлическим валам был открыт, мы освободили руку женщины. Затем передали пострадавшую врачам», – рассказывает спасатель-фельдшер Челябинской службы спасения Григорий Лигостаев.

Сотрудница предприятия получила серьезную травму руки. Врачи оказали женщине неотложную помощь и госпитализировали.