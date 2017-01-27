ВНИМАНИЕ. Составлен фоторобот педофила, напавшего на 8-летнюю челябинку в подъезде

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стражи порядка составили фоторобот педофила, который напал на восьмилетнюю девочку в подъезде дома в Челябинске, – всех, кто узнал злоумышленника, просят обращаться в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Извращенец не успел навредить ребенку физически. Мужчина начал раздеваться, когда в подъезд зашли взрослые и спугнули его. Злоумышленник скрылся. Сейчас его ищут полиция и следователи. Всех, кто знает что-либо о личности или местонахождении мужчины, просят обращаться в правоохранительные органы.

ПРИМЕТЫ: На вид неизвестному 30-40 лет, у него худощавое телосложение. Европейский тип внешности. Был одет во все черное.

Напомним, инцидент произошел в подъезде дома по улице Калинина 18 января. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).