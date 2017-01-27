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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 10:49

18+ В Челябинске ищут педофила, напавшего на 8-летнюю девочку в подъезде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске разыскивается извращенец, напавший в подъезде на восьмилетнюю девочку, – злоумышленник успел только раздеться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Преступление было совершено еще 18 января вечером в подъезде одного из домов по улице Калинина. Неустановленный мужчина напал на школьницу и начал снимать с себя одежду. В этом момент в подъезд вошли люди и извращенец скрылся.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ – "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователем СК проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: педофил, розыск, подъезд, новости челябинска, калининский район
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