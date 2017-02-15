Школьниц, гуляющих по крыше девятиэтажки, сняли на видео в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школьницы гуляли по краю крыши девятиэтажного дома в Миассе (Челябинская область) – неравнодушный местный житель выложил видео в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Миасса опубликовал видео со школьницами, гуляющими по краю скользкой крыши девятиэтажного дома на проспекте Октября, 74. Мужчина призывает родителей, узнавших своих дочерей, наказать девочек.

Комментаторы, в свою очередь, предлагают привлечь к ответственности управляющую компанию, которая не позаботилась о том, чтобы закрыть выход на крышу.

Напомним, в Челябинске следователи разбираются в попытке суицида 13-летней школьницы, спрыгнувшей с шестого этажа. По данным прокуратуры, девочка не стерпела пренебрежительного отношения со стороны учителя. Теперь с переломом позвоночника она лежит в больнице.

Видео из группы «Свободный Миасс»