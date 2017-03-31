Ребенок воткнул нож в спину жителю Пласта, защищая отца в драке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Пласта (Челябинская область), вступивший в драку с соседом, получил удар ножом от его 10-летнего сына – с мальчиком работают сотрудники ПДН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одном из частных домов Пласта, где соседи распивали спиртное. Перебрав, мужчины рассорились и стали драться. Увидевший взрослые разборки 10-летний сын хозяина схватил нож, подбежал к противнику отца и воткнул лезвие ему в спину. Потерпевший обратился в больницу.

«Ранение оказалось несерьезным – колото-резаное, непроникающее. Жизни мужчины ничего не угрожает», – рассказали в ОМВД по Пластовскому району.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. С ребенком работают сотрудники ПДН.

Ольга Плеханова