Ребенок упал в 5-метровый колодец вентиляционной шахты в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе спасатели пришли на помощь ребенку, упавшему на дно колодца вентиляционной шахты – мальчик очутился там, играя с друзьями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Вызов поступил около четырех часов вечера. Установлено, что компания ребят 8-10 лет играла на проспекте Октября возле колодца вентиляционной шахты. Восьмилетний мальчик подлез под «колпак» шахты, забрался на край колодца и упал. Глубина колодца около 5 метров. К счастью, при падении мальчик ничего не повредил, но самостоятельно выбраться не мог», – говорится в сообщении.

Спасателей сумела вызвать подруга восьмилетнего пострадавшего – она позвонила по номеру 112. Вызов в ЕДДС приняли и перевели звонок спасателям.

По прибытии на место один из специалистов спасотряда спустился в колодец к ребенку, обвязал его «косынкой», а находящиеся наверху спасатели вытащили мальчика наверх при помощи веревки.

Ребенка отвезли домой и передали родителям.

Фото пресс-центра ПСС Челябинской области