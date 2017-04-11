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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 07:00

Приятели из-за безденежья решились на ограбление почты в Увельском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция отыскала двух неизвестных, пытавшихся с электрошокером ограбить почтовое отделение в Увельском (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники ОП «Увельский» нашли двух подозреваемых в попытке ограбления почты 23 марта. К удивлению оперативников ими оказались два семейных, работающих и ранее не судимых приятеля. Мужчины проживали в Южноуральске и Челябинске.

«В ходе проведенных обысковых мероприятий полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления, электрошокер с вязаной шапочкой. На допросе подозреваемые признались, что решились на совершение данного преступления из-за тяжелого материального положения», – рассказал следователь следственного отделения МО МВД «Южноуральский» Евгений Лядов.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и применением насилия, не опасного для жизни). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оступившимся грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел около 11 часов вечера. Двое неизвестных напали на работницу почты, когда она закрывала здание и включала сигнализацию. Один из нападавших требовал ключи от почты, а второй применил электрошокер. Когда сработала сигнализация – налетчики сбежали, а 29-летняя женщина обратилась в полицию.

В Управлении Федеральной почтовой связи по Челябинской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

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Теги: розыск, почта россии, ограбление почты, новости увельского района
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