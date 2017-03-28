НУЖНА ПОМОЩЬ. В Челябинской области разыскиваются 2 парней, напавших с электрошокером на работницу почты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области зафиксировали очередную попытку ограбления почты – на этот раз в поселке Увельский, где от рук двух налетчиков чуть не пострадала молодая женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел около 11 часов вечера. Двое неизвестных напали на работницу почты, когда она закрывала здание и включала сигнализацию. Один из нападавших требовал ключи от почты, а второй применил электрошокер.

Когда сработала сигнализация – налетчики сбежали, а 29-летняя женщина обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело, грабителям грозит до 12 лет лишения свободы.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и ищут мужчин.

Приметы нападавших:



- первый был одет в темную куртку и вязаную черную шапочку с прорезями для глаз;



- второй ростом около 170 см, худощавого телосложения, был одет в голубые джинсы и черный пуховик, на голове также была вязаная шапка.

В полиции просят всех, кому известна информация об этом преступлении, обратиться в дежурную часть ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» по телефонам 02, 8 (351-66) 3-11-92. Анонимность гарантируется.

По информации УФПС Челябинской области, в результате происшествия никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Служба безопасности филиала оказывает максимальное содействие в поиске и задержании злоумышленников.