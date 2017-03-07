Пожар с 2-летним погибшим в Челябинске начался из-за включенной плиты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске на пожаре в частном доме погибли 30-летний хозяин, его двухлетний сын и их гостья – по предварительным данным, причиной возгорания стала невыключенная электроплита, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сегодня, 7 марта, около 3.04 на пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Панфиловцев (Советский район). Прибывшие на место подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что огонь распространялся на крышу соседнего дома. Очевидцы случившегося – хозяйка дома и мужчина, находившийся в гостях, сообщили, что внутри остались хозяин дома, его сын, а также гостья.

В 4.02 пламя удалось локализовать, в 04.09 была объявлена ликвидация открытого горения. На пожаре работали силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 23 человек личного состава и шесть единиц техники.

«Во время разбора конструкций сгоревшего дома были обнаружены тела хозяина дома 1986 года рождения, его сына, мальчика 2015 года рождения, и гостьи 1987 года рождения. Со слов хозяйки сгоревшего дома, причиной пожара могла послужить оставленная включенной электрическая плита», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, его заместители, руководство 3-го отряда Федеральной противопожарной службы, психологи Главного управления МЧС по Челябинской области и Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.