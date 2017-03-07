Три человека, включая 2-летнего ребенка, погибли на пожаре в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека, в том числе двухлетний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пожар в доме 19 по улице Панфиловцев (Советский район) произошел минувшей ночью.

«Погибли три человека – они отравились продуктами горения и получили множественные ожоги. Огонь полностью уничтожил жилой дом и надворные постройки, пламя также перекинулось на кровлю соседнего дома», – сообщила специалист по работе со СМИ Управления по обеспечению жизнедеятельности населения города Римма Садыкова.

По ее словам, в настоящее время специалисты пожарно-технической лаборатории устанавливают причину возгорания.