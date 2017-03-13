Пойман разбойник, угрожавший ножом сотруднице «Удобных денег» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские задержали 18-летнего жителя Аргаяшского района, устроившего разбойный налет на офис «Удобных денег» на Свердловском проспекте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, преступление было совершено 3 марта вечером в помещении ларька «Удобных денег», расположенного на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. В офис зашел молодой человек в черной шапке, который, покрутив перед лицом сотрудницы ножом, потребовал деньги из кассы. Девушка отдала разбойнику 7,7 тыс. рублей, после чего он скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области за совершение преступления по приметам задержан подозреваемый 1999 года рождения, житель Аргаяшского района, не работающий, ранее судимый», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По ходатайству следствия ОП «Курчатовский» задержанный арестован. Возбуждено дело части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.