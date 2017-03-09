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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 13:55

НУЖНА ПОМОЩЬ. Разбойник приставил нож к лицу сотрудницы «Удобных денег» в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска разыскивает молодого человека, угрожавшего ножом сотруднице «Удобных денег», – девушка вынуждена была отдать разбойнику 7,7 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще 3 марта вечером в помещении ларька «Удобных денег», расположенного на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. В офис зашел молодой человек в черной шапке с логотипом «Пума» и, покрутив перед лицом сотрудницы ножом, потребовал деньги из кассы. Девушка отдала разбойнику 7,7 тыс. рублей, после чего он скрылся.

«За совершение преступления сотрудниками полиции разыскивается мужчина, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост около 180 см, брови светлые; был одет в темно-синие джинсы, черную болоньевую куртку с капюшоном, на руках черные вязаные перчатки, на голове черная вязаная шапка. Если вам что-либо известно о лице, совершившем данное преступление, просьба позвонить по телефону дежурной части УМВД России по Челябинску: 267-77-04, 267-77-07», – обращаются к гражданам сотрудники полиции.

По факту произошедшего в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, с заявлением можно обратиться круглосуточно в любой ближайший орган внутренних дел (в том числе в отдел полиции). Сотрудник полиции обязан принять заявление, которое будет зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем будет выдан соответствующий талон-уведомление.

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Теги: розыск, разбой, новости челябинска, удобные деньги, микрозаймы
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