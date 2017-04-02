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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 2 апреля 2017 года, 22:36

Погибшая в Коркино 12-летняя школьница вдыхала газ при подруге


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По факту смерти 12-летней девочки в Коркино (Челябинская область) возбуждено уголовное дело; предварительная причина смерти – отравление газом из баллончика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, утром в воскресенье, 2 апреля, тело школьницы было найдено около одного из домов по улице Карла Маркса. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Первоначально причиной смерти девочки называлось переохлаждение.

Правоохранители установили, что по предварительным данным, девочка в присутствии подруги вдыхала газ из газового баллончика, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство"», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Теги: ребенок погиб, переохлаждение, новости коркино, криминальные новости челябинской области
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