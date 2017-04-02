В Коркино насмерть замерзла 12-летняя школьница

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) от переохлаждения погибла 12-летняя девочка – тело ребенка обнаружили в воскресенье, 2 апреля, утром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет местный сайт Вести Коркино.ru, замерзшую насмерть школьницу увидела женщина, которая в 8.30 вышла погулять с собакой. На место приехали правоохранители, которые выяснили, что девочка воспитывалась в многодетной семье. Накануне она отпросилась у родителей на ночевку к подружке, но до места так и не дошла.

Уже известно, что в отношении ребенка не совершено насильственных действий, основная версия случившейся трагедии – переохлаждение. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.