Подземную парковку на северо-западе Челябинска тушили 4 часа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Подземную парковку на северо-западе Челябинска тушили четыре часа – пожар начался с одного из оставленных там автомобилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказали в южноуральском главке МЧС, сообщение о загоревшемся автомобиле на парковке по улице 40 лет Победы поступило в 15.54 по местному времени. Пожару был присвоен повышенный номер сложности – на тушение привлекались более трех десятков человек (31 – от МЧС и трое – от Противопожарной службы Челябинской области) и 11 единиц техники (в том числе 10 – от МЧС).

В 20.02 местного времени пожар был ликвидирован. По словам очевидцев, пострадали как минимум две машины.

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