На стоянке в центре Челябинска сгорели две машины и прицеп
Крупный пожар на автостоянке в центре Челябинска произошел сегодня, 20 июля, утром – сгорели три машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации пресс-центра регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на автостоянке, расположенной по Российской, 63, поступило в 6.23. Огнеборцы прибыли на место в течение пяти минут, за две минуты ликвидировали открытое горение, в 6.43 погасили возгорание полностью.
На месте работали две единицы техники и семеро сотрудников ведомства.
По предварительным данным, огнем полностью уничтожены легковой автомобиль KIA и автоприцеп, серьезно повреждена «ГАЗель» – у фургона выгорел салон.
Причины возгорания устанавливают специалисты пожарно-технической лаборатории, владельцы машин подсчитывают ущерб.