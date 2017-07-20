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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 10:52

На стоянке в центре Челябинска сгорели две машины и прицеп


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Крупный пожар на автостоянке в центре Челябинска произошел сегодня, 20 июля, утром – сгорели три машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на автостоянке, расположенной по Российской, 63, поступило в 6.23. Огнеборцы прибыли на место в течение пяти минут, за две минуты ликвидировали открытое горение, в 6.43 погасили возгорание полностью.

На месте работали две единицы техники и семеро сотрудников ведомства.

По предварительным данным, огнем полностью уничтожены легковой автомобиль KIA и автоприцеп, серьезно повреждена «ГАЗель» – у фургона выгорел салон.

Причины возгорания устанавливают специалисты пожарно-технической лаборатории, владельцы машин подсчитывают ущерб.

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