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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 10:01

12+ Подруга погибшей в Коркино школьницы рассказала, чем они занимались в роковой вечер


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи расследуют дело об убийстве после обнаружения трупа 12-летней девочки на улице в Коркино (Челябинская область), – подруга погибшей рассказала, чем они занимались в роковой вечер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Труп девочки без верхней одежды в одном из дворов в центре Коркино обнаружила местная жительница, гулявшая с собакой. Сначала прибывшие на место правоохранители решили, что ребенок насмерть замерз. Однако после разговора с подругой погибшей появилась и другая версия.

Девочка рассказала, что гуляла с приятельницей накануне. Они сходили в магазин и купили там баллончик с газом, после чего погибшая нюхала его. Потом, со слов подруги, она отправилась домой, оставив девочку на улице, и что с ней было дальше, не знает. Самочувствие школьницы опасений у нее якобы не вызывало. Баллончика с газом стражи порядка пока не нашли. 

«Все эти показания сейчас проверяются. Сумедэксперты выясняют точную причину смерти несовершеннолетней. Для проведения всех следственных действий возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство"», – рассказал руководитель СО по Коркино СУ СКР по Челябинской области Андрей Михалев.

Известно, что 12-летняя погибшая воспитывалась в многодетной семье и являлась пятым по счету ребенком. На учете в ПДН не состояла.

Ольга Плеханова

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Теги: ребенок погиб, переохлаждение, новости коркино, криминальные новости челябинской области
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