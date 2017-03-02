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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 13:54

18+ Подросток упал с 20-этажа элитной высотки в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами после падения с 20 этажа дома в ЖК «Александровский» – 13-летний мальчик попросил консьержа пустить его в одну из квартир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 2 марта, около 12.30 под окнами дома 6 по улице Бейвеля обнаружили упавшего с высоты мальчика. Он находился в верхней одежде. Ребенка в тяжелом состоянии на скорой доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции и СК.

По предварительным данным, подростку 13 лет. Он не является жителем элитного микрорайона, однако в подъезд попал, сказав консьержу, что пришел в гости. Прыжок был совершен с балкона, примыкающего к лестничной площадке на 20-м этаже.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех обстоятельств произошедшего, в том числе уточняется, прыгнул ребенок сам или ему «помогли».

Ольга Плеханова,
фото из группы ЖК Александровский, Челябинск

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Теги: подросток, новости челябинска, александровский, упал с балкона
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