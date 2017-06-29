Подростку сломали руку в детском лагере под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурорская проверка пройдет в детском оздоровительном лагере «Дзержинец» под Чебаркулем (Челябинская область) из-за травмирования ребенка – подростку сломали руку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«По предварительным данным, ранее знакомые подростки – из Челябинска, оба посещают секцию борьбы. Поэтому когда у них разгорелся конфликт, стали драться, не как обычно, а с применением силовых приемов. В результате применения одного из таких приемов 12-летний мальчик получил перелом плечевой кости», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящее время органами прокуратуры проверяется исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в случае установления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Дисциплинарное наказание грозит воспитателям отряда.

По информации Агентства новостей «Доступ», конфликт между товарищами начался из-за девочки.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы поездка в детский лагерь не обернулась проблемами