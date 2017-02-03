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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 14:40

НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка лишилась почти полумиллиона из-за цыганки с ребенком в Саккулово


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница поселка Саккулово (Сосновский район, Челябинская область) осталась без 430 тыс. рублей после визита цыганки с девочкой – обманщицы убедили пенсионерку пить воду из банки, чтобы избавиться от порчи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Утром в двери пожилой хозяйки квартиры постучала незнакомая цыганка с девочкой, которой на вид было около 12 лет. Незваная гостья попросила ручку и листок, чтобы якобы оставить записку соседке, а ребенок прошел без приглашения в туалет. Женщина направилась на кухню и заявила, что на хозяйку навели порчу, но она может ее вылечить. Разговаривая на незнакомом пенсионерке языке, цыганка залезла в шкаф и осмотрела постельное белье, затем заговорила воду в банке. Хозяйке квартиры она посоветовала выпить воду там, где ходят люди.

Пенсионерка вместе с незнакомкой и девочкой вышла на улицу и выполнила обряд избавления от порчи. Вернувшись домой, она не нашла 430 тыс. рублей, которые хранила под паласом, и обратилась в полицию.

ПРИМЕТЫ: Женщина цыганской наружности. На вид 35-40 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы черные, лицо вытянутое, нос прямой с горбинкой, глаза карие, губы тонкие. Была одета в куртку-пуховик сиреневого цвета (возможно, темного цвета), темную шапку и темные штаны, на ногах – черные валенки. При себе имела клетчатую сумку с женскими вещами. Девочка 12 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения. Была одета в белую вязаную шапку, темную куртку, черные валенки.

«Женщина пояснила, что ее "как будто заворожили" и она не могла сопротивляться действиям незнакомки. Проведя поквартирный обход, сотрудники ОМВД по Сосновскому району выяснили, что та же злоумышленница пыталась зайти к соседям потерпевшей, но мужчина ее не пустил. В настоящее время мы разыскиваем эту женщину и девочку. Всех, кто знает что-либо о местонахождении данных лиц, просим обратиться по телефонам: 8 (351-44) 5-23-99 (розыск), 3-20-33 (дежурная часть)», – рассказала специалист по связям со СМИ ОМВД по Сосновскому району Анна Нагаева.

Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, серия краж с участием еще одной цыганки зафиксирована в Челябинске. Женщина проникала в квартиры горожан, привязываясь к их детям, которые возвращаются из школы.

Ольга Плеханова

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Теги: обман пенсионеров, мошенница, цыганка, новости сосновского района
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