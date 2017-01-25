ВНИМАНИЕ. Цыганка-воровка проникает в квартиры челябинцев, привязываясь к их детям

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три семьи пострадали в Челябинске за неделю от действий цыганки – злоумышленница проникает в квартиры горожан, заговаривая с их детьми на улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Денег и золотых украшений лишились три челябинские семьи в Металлургическом и Ленинском районах Челябинска. Во всех случаях дети горожан возвращались домой со школы, когда к ним на улице подходила незнакомая женщина. «Тетя» говорила, что является подругой мамы, шла с ними до квартиры и под разными предлогами просилась зайти внутрь. Одному мальчику женщина сказала, что его мать оставила ей деньги и ей нужно забрать их, чтобы приобрести подарок.

Когда доверчивые дети 8-10 лет пускали незнакомку в квартиру, она обыскивала все, забирала ценные вещи и уходила. В последнем случае женщина похитила кошелек и золото на 21 тыс. рублей.

«Просим жителей Челябинска провести профилактическую работу с детьми и объяснить, что пускать домой незнакомых граждан не следует ни при каких обстоятельствах. Если ваш ребенок расскажет вам, что кто-то предпринимал аналогичные попытки попасть к вам в квартиру, сообщите об этом в полицию по телефону 02. Также горожане всегда могут воспользоваться "телефоном доверия" – 267-79-65, который работает в круглосуточном режиме. Информация о попытках совершения преступления может помочь нам в поимке злоумышленницы», – рассказал замначальника УМВД России по Челябинску Станислав Клопов.

Со слов детей были записаны приметы подозреваемой. Школьники считают, что «тете» около 50 лет, ее рост около 170 см, она среднего телосложения. Носит темный пуховик с капюшоном (со слов одного мальчика – фиолетовый, со слов другого – черный). Один из ребят запомнил, что у незнакомки маленькие глаза и тонкие губы.

В настоящее время в ОП «Металлургический» и ОП «Ленинский» возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на скорейший розыск и задержание воровки.

Ольга Плеханова