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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 11:21

Пенсионер из Миасса утонул, катаясь на квадроцикле по тонкому льду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Чеолябинская область) 60-летний любитель экстрима утонул, катаясь на квадроцикле по замерзшему озеру, – тело мужчины достали спасатели, которых вызвали друзья погибшего, обеспокоенные его суточным отсутствием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вызов на озеро Кысыкуль поступил на пульт оперативного дежурного Миасского спасотряда областной службы в воскресенье, 9 апреля, в 11.30. Установлено, что днем ранее, 8-го, около 10 утра мужчина 1956 года рождения выехал на квадроцикле на прогулку, с которой так и не вернулся. Его товарищи забили тревогу и утром 9 апреля на снегоходах обследовали озеро. Почти посередине водоема была обнаружена полынья, в ней плавали сапоги и сиденье от квадроцикла», – говорится в сообщении ПСС Челябинской области.

По прибытии сотрудники спасотряда с надувной лодки прощупали дно под полыньей багром. Глубина озера на этом месте примерно 5 метров. Через некоторое время на лед подняли куртку пострадавшего. А вскоре был найден и поднят на поверхность сам утонувший.

Его отвезли на берег и передали сотрудникам полиции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если под вами провалился лед

Фото пресс-центра ПСС Челябинской области

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Теги: тонкий лед, экстремалы, новости миасса, поисково-спасательная служба челябинской области, криминальные новости челябинской области
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