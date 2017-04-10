Пенсионер из Миасса утонул, катаясь на квадроцикле по тонкому льду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Чеолябинская область) 60-летний любитель экстрима утонул, катаясь на квадроцикле по замерзшему озеру, – тело мужчины достали спасатели, которых вызвали друзья погибшего, обеспокоенные его суточным отсутствием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вызов на озеро Кысыкуль поступил на пульт оперативного дежурного Миасского спасотряда областной службы в воскресенье, 9 апреля, в 11.30. Установлено, что днем ранее, 8-го, около 10 утра мужчина 1956 года рождения выехал на квадроцикле на прогулку, с которой так и не вернулся. Его товарищи забили тревогу и утром 9 апреля на снегоходах обследовали озеро. Почти посередине водоема была обнаружена полынья, в ней плавали сапоги и сиденье от квадроцикла», – говорится в сообщении ПСС Челябинской области.

По прибытии сотрудники спасотряда с надувной лодки прощупали дно под полыньей багром. Глубина озера на этом месте примерно 5 метров. Через некоторое время на лед подняли куртку пострадавшего. А вскоре был найден и поднят на поверхность сам утонувший.

Его отвезли на берег и передали сотрудникам полиции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если под вами провалился лед

Фото пресс-центра ПСС Челябинской области