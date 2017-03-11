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Агентство новостей Доступ 1 11 марта 2017 года, 08:19

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если под вами провалился лед


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В прошлом году в это время челябинские спасатели снимали с тонкого льда реки Миасс двух подростков, эвакуировали из полыньи Шершневского водохранилища и карьера рыбаков. Пострадавших с переохлаждением госпитализировали в городские больницы. Во избежание подобных инцидентов в марте 2017 года сотрудники Челябинской городской службы спасения напомнили несколько важных советов, которые помогут выжить в экстремальной ситуации и спасти другого человека. Подробный «лайфхак» – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Не идите на лед, отмените рыбалку

Выходя на лед, вы подвергаете свою жизнь опасности. Самое неудачное время для подобных прогулок – начало зимы, оттепели и сегодняшняя ранняя весна. Но осторожным надо быть всегда. Толщина льда постоянно меняется. Даже если вы прошли большую часть пути без проблем, это не значит, что впереди лед будет таким же безопасным.

Это нужно знать:

- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой;
- в устьях рек и протоках прочность льда ослаблена;
- лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша;
- если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

ШАГ 2. Создаем минимум риска

Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.

Ни в коем случае нельзя выезжать на поверхность льда на автомобиле. Это опасно для жизни. Лед не выдержит веса машины – автомобиль провалится.

ШАГ 3. Немедленно возвращаемся

Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же следам.

ШАГ 4. Лед все-таки проломился – спасаемся

Не паникуйте, не делайте резких движений, не ныряйте и не мочите голову, стабилизируйте дыхание. Придерживайтесь за край льда и зовите на помощь: «Тону!» Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки.

Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу, в ту сторону, откуда пришли – лед здесь уже проверен на прочность. Отползите на два-три метра, встаньте и идите к ближайшему жилью. Отдохнуть можно только в теплом помещении.

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Теги: спасатели, рыбаки, что делать
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