18+ Педофил задержан за надругательство над 12-летней под Кунашаком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Кунашакского района (Челябинская область) задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки – о произошедшем школьница рассказала матери, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 10 апреля, 41-летний работник одного из предприятий, ранее судимый за кражу и побои сожительнице, был задержан по подозрению в надругательстве над ребенком. Преступление было совершено в доме, где проживала 12-летняя потерпевшая. В полицию обратилась мать школьницы. Мужчина водворен в изолятор временного содержания

Об особенностях и причинах сексуального влечения к детям можно узнать из интервью с судебным психиатром.

«Свою вину подозреваемый признает частично. Говорят, что трогал девочку только один раз. Однако у нас есть основания полагать, что эпизодов было несколько», – рассказал замруководителя Сосновского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Александр Чепенко.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Расследование продолжается.

Ольга Плеханова