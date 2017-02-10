Пассажирский поезд протаранил КамАЗ под Аргаяшом: 1 погиб, 2 пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

КамАЗ угодил под пассажирский поезд, следовавший из Нового Уренгоя, под Аргаяшом (Челябинская область) – один человек погиб, двое пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась сегодня, 10 февраля, в 15.30 на ж/д перегоне Аргаяш – Ишалино. Водитель КамАЗа, перевозивший соль для посыпки дорог и двух пассажиров, выехал на красный сигнал семафора, в результате чего грузовик попал под пассажирский поезд «Новый Уренгой – Челябинск». Локомотив около 400 метров протащил КамАЗ по путям.

«Водитель грузовика 1981 года рождения нарушил правила проезда ж/д переезда. В результате ДТП он погиб. Мужчина имел водительский стаж с 1999 года. Двое его пассажиров доставлены в больницу», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося. Схода подвижного состава нет. Задержка поезда № 390 составляет 45 минут.

Ольга Плеханова,

фото отделения пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области