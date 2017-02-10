Поезд сбил КамАЗ на ж/д переезде под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пассажирский поезд сбил КамАЗ на ж/д переезде в Челябинской области – в связи с инцидентом состав задержан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

ДТП произошло на участке Аргаяш – Ишалино ЮУЖД в пятницу, 10 февраля, в 15.32 по местному времени (13.32 мск).

«Водитель автомобиля КамАЗ выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 390 "Новый Уренгой – Челябинск". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб», – говорится в сообщении.

В поезде пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. Задержка поезда № 390 составляет 45 минут.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.