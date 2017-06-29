ВНИМАНИЕ. Отца и сына ищут из-за смертельного ДТП с мотоциклом в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ГИБДД установила двух граждан, которые могут быть причастны к смертельному ДТП с мотоциклом, – всех, кто знает что-либо о местонахождении отца и сына просят обратиться в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу отделение пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Напомним, авария случилась 24 июня около 20.45 у дома по улице Зальцмана, 44. Неустановленный водитель мотоцикла разогнался так, что не справился с управлением и опрокинулся, после чего с места ДТП скрылся. В больницу с тяжелыми травмами был доставлен его 34-летний пассажир, который на следующий день скончался.

«За причастность к данному ДТП разыскиваются Юкаев Александр Юрьевич 1985 года рождения и Юкаев Юрий Александрович, 1960 года рождения. Данные граждане могут передвигаться на автомобиле Hyundai Sonata темного цвета, государственный регистрационный знак А682ХК159», – говорится в сообщении.

Всех, кто обладает информацией об их местонахождении, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам 728-61-10, 728-61-13, 266-14-14, 265-02-00, 8-961-795-97-87.