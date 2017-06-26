ВНИМАНИЕ. Полиция ищет байкера, чей пассажир умер в больнице в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мотоциклист скрылся с места ДТП после опрокидывания в Челябинске, а его 34-летний пассажир скончался в больнице, – полиция ищет байкера-нарушителя, передает корреспондент агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Авария случилась в субботу, 24 июня, около 20.45 у дома по улице Зальцмана, 44. Неустановленный водитель мотоцикла разогнался так, что не справился с управлением и опрокинулся, после чего с места ДТП скрылся. В больницу с тяжелыми травмами был доставил его 34-летний пассажир, который на следующий день скончался.

По факту ДТП начато расследование. Устанавливается все обстоятельства происшествия. Ведутся поиски водителя мотоцикла, оставившего место аварии.