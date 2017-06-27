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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 09:49

Открытое горение на челябинской свалке ликвидировано


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Работы по ликвидации пожара на челябинской свалке продолжаются – сегодня утром сотрудники МЧС справились с открытым горением, но мусор продолжает тлеть, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 июня, в 7.00 пожар на свалке Челябинска был локализован. Огнеборцы занялись разбором и проливкой тлеющего мусора. Лаборатория специализированной пожарно-спасательной части исследовала пробы воздуха.

«По данным за вчерашний день, предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Сегодня специалисты снова возьмут пробы», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В настоящее время для ликвидации возгорания задействовано шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера, пять самосвалов. Всего для ликвидации последствий возгорания было привлечено: 39 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и 7 единиц техники.

Напомним, пожар в Металлургическом районе, на свалке, являющейся крупнейшим в России полигоном ТБО в черте города, тушили более суток. В понедельник, 26 июня, в областную экологическую приемную поступили обращения от жителей, сообщающих о сильном задымлении в промышленной зоне и неприятном запахе на ЧТЗ.

Фото БЭФ «Моя планета»

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